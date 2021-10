¡Indignado! Rodrigo De Paul confirmó que nada tiene que ver con la China Suárez

La pelea de Mauro Icardi con Wanda Nara y la posterior reconciliación a causa de los mensajes descubiertos por la rubia de su marido con la China Suárez dispararon una serie de acontecimientos y relaciones impensadas.

Una de ellas fue la que vinculó, a través de un mensaje anónimo a un portal de noticias, a la ex de Benjamín Vicuña y el jugador de la Selección Argentina de Fútbol Rodrigo de Paul.

El futbolista se encuentra viviendo en la capital española, jugando para para el Atlético de Madrid y por esa razón se lo vinculó a la actriz que también está en esa ciudad española.

Indignado con los comentarios y mensajes en las redes sociales, de Paul se comunicó con el periodista Flavio Azzaro y desmintió categóricamente los rumores de romance y aseguró que nunca tuvo nada que ver con la actriz.

“Se volvieron locos, no la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, confesó el futbolista a través de un mensaje que el conductor leyó en la pantalla de Crónica Tv.

Luego Azzaro, fiel a su estilo, se enojó con la situación vivida por el deportista y comentó: “Es una locura. Yo les pido por favor que cuando meten a alguien en el medio tengan cuidado. Meten a un pibe sin nada. Porque lo de Icardi tenía sustento, Wanda lo alimentó, pero el pibe tiene una novia de toda la vida, nada que ver”.