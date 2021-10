Leo Sbaraglia se “chapó” a Jey Mammon en vivo

Como cada noche durante la semana, Jey Mammon sorprende con sus programas y sobre todo con los exitosos invitados que cada noche se suman a las propuestas del carismático conductor.

Este martes fue Leonardo Sbaraglia quien sorprendió a los fanáticos del ciclo por su simpatía, talento y buena onda.

Como es costumbre, durante el segmento musical en donde los invitados cantan con Jey, Leo interpretó algunos tangos que fueron ovacionados por los presentes y en las redes sociales.

Para cerrar la noche, Mammon le propuso a Sbaraglia recrear el beso apasionado que el actor tiene en su nueva película “Errante corazón”.

Con la excusa de que ambos estaban hisopados, los artistas se acercaron y luego de algunas miradas Leo tomó la iniciativa y le dio varios picos a Jey.

Los presentes aplaudieron a rabiar y Mammon quedó un poco movilizado luego del “chape”.

“No sabés lo que te quiere la gente en la calle, todos me dijeron que la iba a pasar bárbaro; y no quiero hablar mal de otra gente de la televisión, pero vos honras a la televisión” cerró diciendo Sbaraglia feliz con su visita a América.