Las insólitas condiciones que le puso Icardi a su esposa para volver al PSG

Aunque fue él quien se habría quien cometió el desliz con su mujer al chatear con una tercera, es quien pone las condiciones a la hora de definir el futuro laboral y amoroso da la familia. Sucede que en las últimas horas se develaron las condiciones que Mauro Icardi le habría puesto a Wanda Nara. Todo con el fin de cumplir con los compromisos que tiene con el PSG.

Yanina Latorre aludió que durante la escapada de la empresaria a Milán, él amenazó con no volver a los entrenamientos. Aunque fue más teniendo en cuenta que ella es su representante y de las principales interesadas en que el rosarino retome su actividad.

Si bien no hay una reconciliación totalmente confirmada, Yanina Latorre develó las irrisorias condiciones que le puso el rosarino a su mujer para trabajar, ya que “hay una sociedad y un contrato”. Una de las exigencias es que ambos cierren sus cuentas de Instagram, pero que primero ella postee una foto de la familia entera, mostrando así que todo está bien entre ellos. Esto es algo que aún no es certero ya que para ella es una fuente laboral. Es que es donde promociona sus productos.

También le habría pedido que no trabaje más. Las excepción sería su representación, pero él no quiere que siga haciendo producciones, ni eventos como los que suele asistir. Además le indicó que no use sola el avión privado. De esta manera en cierta forma él se aseguraría que ella no vuelva a irse sola sin él, como lo hizo el fin de semana cuando se fue a pensar a Milán.

Ante tales inusuales condiciones, más teniendo en cuenta que él fue el "culpable", la hermana de Wanda y sus familiares estan indignados.