Charly García cumple 70 años y lo festeja con espectáculos masivos

Hoy, 23 de octubre Charly García cumple redondos 70 años y el Ministerio de Cultura de la Ciudad planea festejar, con una amplia oferta de actividades y la participación de artistas de diferentes disciplinas, vida y obra de uno de los máximos referentes de la música argentina.

Por eso, músicos cercanos y compañeros de ruta del prócer del rock argentino como Fernando Samalea, Rosario Ortega y Richard Coleman se sumaron al calendario de festejos masivos.

Se llevarán a cabo diversas actividades participativas que incluirán: muestras fotográficas, acciones musicales, presentaciones literarias y diversos eventos curados por referentes vinculados al artista. Algunos de ellos son Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, Richard Coleman y Fernando Samalea, todos músicos que compartieron diferentes momentos con Charly.

Roque di Pietro, quien escribió el libro Esta noche toca Charly, y los periodistas Fernando García y José Bellas, autores de 100 veces Charly, así como Mauro Kaseiri, autor de Charly García transcripciones, estarán a cargo de la disciplina literaria.

Respecto a fotografía los jurados serán Andy Cherniavsky, Gabriel Rocca, Maxi Vernazza y Guido Adler, quienes realizaron infinidad de producciones y coberturas con Charly. Por otro lado, Florencia "Hana" Ciliberti y Lucas Martí, dos jóvenes artistas que se dedican a crear conceptos musicales, también formarán parte del jurado en lo que respecta a artes plásticas.

Bajo la premisa de que Charly García constituye una figura icónica para quienes admiran, disfrutan y siguen su enorme talento, Charly BA convoca para este festejo a todas las personas que hayan compartido algún momento con él o simplemente quieran ser parte del homenaje. En ese sentido, Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad, resaltó que el festejo no es sólo desde la ciudad sino con ella, "porque es una celebración coral, en la que invitamos a los fans de Charly de todas las generaciones a acompañarnos con su propia versión del músico".

Con orden y tranquilidad, el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner (CCK) se fue colmando este sábado con cientos de personas para el megaconcierto tributo a Charly García en el día de su cumpleaños número 70, que se desarrolla desde las 14 y se extenderá hasta las 22 con más de cien músicos en escena.

Decenas de los ya clásicos brazaletes con la leyenda "Say No More" pueden verse en medio de una organización cuidada y atenta, con asistentes de todas las edades, algunos en grupos familiares.

A las 16 arrancará el segundo bloque de este megaconcierto, con cambio de músicos, público y sonoridades para escuchar las variaciones sobre canciones de Charly realizadas desde el tango, el folclore y el jazz.

Hernán Jacinto, Andrés Beeuwsaert, Santiago Vázquez, Diego Schissi, Nico Sorín, Mariano Otero, Ernesto Jodos y Sergio Verdinelli, serán en este caso algunos de intérpretes que ahondarán distintas facetas posibles del creador de Sui Generis.

Desde las 18, en tanto, una banda estable conformada por Zorrito Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarras, recorrerán canciones de todas las épocas con las participaciones de David Lebón, Erica Di Salvo, Ulises Di Salvo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Alina Gandini, María Rosa Yorio , Guido Spina, Raúl Porchetto, Andy Chango, Alejandro Medina y Lola Medina entre más.

La misma banda estable volverá el escenario del Auditorio Nacional a las 19.30 para compartir con Julieta Venegas, Richard Coleman, Christian Basso, Benito Cerati, Cucuza Castiello, Emmanuel Horvilleur, Pablo Guyot y Alfredo Toth, Julia Zenko, El Zar, Brenda Asnicar, Mavi Díaz, Lito Epumer, Leo García, Celeste Carballo, Sara Hebe, Rosario Ortega, Joaquín Levinton, Leandro Lopatín, Hilda Lizarazu, El príncipe idiota y Fernando Ruíz Díaz.

El concierto del CCK se puede seguir en vivo por YouTube, Facebook, Contar y Latir! y por Nacional Rock.