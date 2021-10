Revelaron lo que dice la carta que Icardi le mando a Wanda luego de su pelea

Posterior a que se conozca que Wanda y Mauro Icardi se reconciliaron, la carta que ella nombró en el posteo salió a la luz. En la misma le pide perdón por su error y los detalles fueron insólitos.

Yanina Latorre señaló “Ella el domingo ya había empezado a aflojar, hablaron un montón, él le explicó todo”. Luego de ello compartió el mensaje que Wanda le mandó ese mismo día antes de perdonarlo. “Mi idea era divorciarme, firmamos el acuerdo donde él me dejaba todo. Yo estoy enojada con él, el culpable es él, pero mi enojo con la China [Suárez] es porque teníamos una relación”, expresó Nara.

La panelista relató: “La carta es eterna, no es toda de amor, hay reproches también”. De este modo comenzó leyendo algunos fragmento, el comienzo fue: “Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí, nunca te inventé nada, solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños de hace ocho años, nuestros sueños que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar”, en referencia al acuerdo económico que habían firmado ante un abogado para separarse.

Mauro le habría escrito: “Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte y también te dije que lo pidas, aunque en el interior de mi alma sea lo peor que me puede pasar. Pero espero también que lo disfrutes. No soy una persona de m…, soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso y seguiré adelante por ellas. Soy un gran padrastro que desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices. Soy todo eso y no hace falta que lo diga nadie, me basta con saberlo yo”.

El deportista también le dijo: “Soy una persona que no le interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y con ropa de Amazon, y vos lo sabés muy bien. Entonces no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu ignorarme, tu pelo… como hacés. Yo no soy una m…, no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder”, escribió tajante.

En la carta no dejó de lado decirle: “Ahora querés la joda, querés escribirte con tipos, querés otro futbolista. Espero que sea el uno por ciento de lo que fui yo con vos. Y que arruinaste todo por un chat de m…, un chat que no significaba nada para mí. Un chat por el cual estás ciega y no podés ver más allá del teléfono, en el cual lo único que haces es mirar pelo… y mandar data a la prensa. Nunca me lo hubiera esperado pero también soy real y sé que la gente cambia. Yo habré cambiado, pero sigo manteniendo mis valores y los tengo más que claros, y me quiero yo mismo”.

En uno de los últimos parrafos escribió: “Gracias por todo lo que fuimos, gracias por las dos hijas que me diste, gracias por hacerme feliz y luchar, gracias por todo lo que hiciste. Gracias por darme el apoyo que necesité siempre, gracias por estar cuando más lo necesite y perdón por ser la m… que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, y si no es a mi lado, que encuentres dónde serlo”. Esta sinceridad fue lo que llevó a que la rubia volviera a sus brazos.