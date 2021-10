Video: los destrozos de una fan de Benjamín Rojas en el local de la novia

Una fanática del actor Benjamín Rojas generó caos y destrozos en un negocio en City Bell, luego de no poder entregar una carta dirigida al actor. El local es de la pareja de Rojas, él no estaba y ella se puso violenta por no poder cumplir su objetivo. Es por este motivo que la Justicia platense investiga un supuesto caso de acoso, agresión y daño denunciado por la mujer del actor.

El caso es investigado por el fiscal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta, quien dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer el hecho denunciado por Martina Sánchez Acosta, mujer del actor y dueña de la pastelería “Teodelinesias”, ubicado en City Bell. Las fuentes detallaron que la “fanática” se acercó , golpeó la vidriera y preguntó por “Benjamín”, a quien quería entregarle una carta; pero cuando la mujer de Rojas le informó que el actor no se encontraba, la joven se puso “violenta” y comenzó con las agresiones.

El negocio estaba cerrado, con rejas, pero la agresora con sus manos golpeó y agarró lo que tenía a mano para tirarlo y/o romper. Al escuchar los ruidos, un hombre se acercó e intentó calmar la situación además de los pedido de calma de la mujer de Rojas que se encontraba dentro. El mismo se había registrado hace seis meses, episodio en el que la esposa del actor fue amenazada por la “fan”, de nombre Sofía.

fuente Ámbito