Ayelén Paleo incendió las redes sociales con su bikini azul

Nuevamente Ayelén Paleo sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al levantar, aún más, la temperatura de estos días con dos fotos al borde de la censura.

La mediática aprovechó el sol de octubre y no dudó en disfrutar de la pileta del lujoso complejo de departamentos en donde vive con su novio.

Para la ocasión, la vedete posó con una microbikini azul que dejó a la vista los resultados de su intenso entrenamiento físico.

Esta no es la primera vez que la mujer comparte osadas fotos con sus más de 500 mil seguidores que no pueden creer las poses y looks que comparte la influencer a diario.

Hace algunos días Paleo habló de las críticas y la superación gracias a la constancia, la actitud positiva y sobre todo la disciplina.