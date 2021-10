¡Sexy y a tono!: Laura Esquivel impacto en la premiere de “Sueño Bendito”

Este jueves la serie de Diego Maradona fue estrenada y además de estar disponible en la plataforma Amazon Prime, el primer capítulo pudo verse también en la televisión abierta a través del canal Nueve.

Es así que por la ocasión, Laurita Esquivel, ex Patito Feo y quien interpretó a Claudia Villafañe en su juventud, no dudó en elegir un look adecuado para la ocasión y sorprendió a sus fanáticos en las redes sociales en el estreno realizado en la cancha de Argentinos Juniors.

La artista eligió un vestido muy escotado en tul celeste que dejó a la vista sus piernas y contó con un inesperado detalle.

En su espalda la rubia lució un número diez en homenaje al Diego, a su carrera y por ser parte de su nueva serie.

A través de sus redes sociales Esquivel escribió: “Una noche muy especial. Estas son algunas de las primeras fotos que subo ❤️ quiero agradecer al equipazo que me acompañó en ésta idea desde el principio. Quería llevar al estreno de @maradonaprimevideo algo que refleje un poco del Diego… y así fue que hablé con mis amigos de @pupetete que se sumaron sin dudarlo y con todas las ganas para crear esta obra de arte ✨@nanogmd con su arte, siempre sabe llevar a la perfección lo que necesitas transmitir, y eso es un lujo 💄✨”, compartió la rubia en su cuenta de Instagram.