“Chapa y pintura”: Candelaria Tinelli se hizo una nueva cirugía estética

Luego de un año complicado a nivel familiar por la salud de su madre Soledad Aquino, Cande Tinelli dejó algunas cosas que la molestaban y muy enamorada de Coti Sorokin continuó con sus viajes y proyectos al llegar las flexibilizaciones luego de la pandemia.

Ahora y a través de sus redes sociales, la hija de Marcelo Tinelli confirmó que se hizo una nueva cirugía estética y no dudó en contar a sus seguidores el porqué de su decisión.

Acusada de padecer un trastorno dismórfico corporal que explicaría sus tantos retoques estéticos, Cande dijo: "Tenía la nariz más corrida que la Torre de Pisa" y no dudó en salir a la calle con un yeso en su rostro.

"Me soba, perdón", expresó la hermana de Mica en un video de Instagram: "Bueno, me da recontra paja hacerme la boluda con que no me operé. No es mi estilo", dijo.

Luego agregó: "Me operé. Me hice una rinoplastía correccional y estética. No me voy a hacer la boluda. Me chupa un huevo si alguien me ve en la calle ando con esto porque no me puedo quedar encerrada en mi casa porque me desespero", aclaró.

"Lo que posta no quiero es que mañana todos se pongan a currar tipo 'No lo ocultó. Cande Tinelli se animó a través de sus redes a mostrar su cambio, su rinoplastía'. No curren con eso", pidió la diseñadora.

Divertida luego sumó: "'Cande Tinelli rompió el silencio. Mostró su yeso porque tenía las bolas totalmente infladas, se las colgaba como dos bufandas'. No quiero eso eh".

Para cerrar, Cande fue desafiante y dijo: "¿Dismorfofobia? No. Tenía la nariz más corrida que la Torre de Pisa", cerró.