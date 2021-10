Dalma Maradona recordó a su papá con un emocionante posteo

Dalma Maradona, como muchos argentinos, le dedicó un desgarrador mensaje de cumpleaños a Diego Armando Maradona. Este aniversario de su natalicio se da a casi un año de su muerte.

En sus historias de Instagram la actiz escribió: "En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre siempre siempre el 30/10 sea una fiesta estés o no estés vos! Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre! Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar! Si no estás vos, no tiene sentido!".

"Estás conmigo todos los días, pero qué difícil es no pelearme con la negra para ver quién te saluda primero! Es mentira que el tiempo cura todo! Para mí es cada vez más difícil... Feliz cumple al cielo! Te extraño y te amo para siempre!", agregó la hija del astro del futbol.

Minutos después ella agregó otra historia reposteada de un amigo de su papá en la que decía: "El mejor regalo que le podemos dar es que se haga justicia y paguen todos los que nos lo robaron. Justicia por Diego ya".