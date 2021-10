¿Es pelada? Moria Casán rompió el silencio sobre las pelucas

De regreso a los escenarios y más enamorada que nunca de su novio Pato Galmarini, Moria Casán habló con “LAM” (El Trece) y no dudó en tocar varios temas considerados tabúes.

Muy atenta a su físico y apariencia personal, la conductora integra el elenco de “Brujas” y, cada noche, se entrega al público que volvió a las salas en busca de arte y entretenimiento.

Uno de los temas que siempre persiguió a La One, es su fanatismo por las pelucas detalle que llevaron a pensar que la mediática es calva.

En contacto con Ángel de Brito Moria dijo: “Esto que tengo puesto, aviso, es peluca. La verdad es que no tenía bien mi pelo”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Pero lo aviso porque todos me preguntan si soy pelada y no, no lo soy", dijo Casán entre risas, y sumó: “Tengo mucho pelo y muy bueno, cada vez tengo más, pero bueno, siempre me consultan”.

Luego de la detallada información la influencer dijo: “Quiero decirles que para estar prolija en la vida es necesario tener pelucas como si fuera un outfit, como los anteojos, yo no me atrevo a salir desprolija…Ni aunque fuera una ama de casa, no podría salir así. Sin las uñas bien, la pedicure bien, el pelo bien, yo no salgo a la calle", cerró la actriz en su mejor momento.