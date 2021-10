Aparecieron las primeras fotos juntos de Flor Vigna y Luciano Castro

Finalmente aparecieron este viernes las fotos de Flor Vigna y Luciano Castro juntos. En la entrada del gimnasio de zona norte, en donde se conocieron, los actores llegaron juntos y se mostraron relajados ante la guardia periodística que los estaba esperando.

Fue el portal “Ciudad Magazine” quien compartió algunas imágenes de la llegada de la nueva pareja que se mostró de la mano y sonrientes.

Con mimos y abrazos, Castro y Vigna respondieron algunas preguntas y luego ingresaron a realizar sus entrenamientos.

Adrián Pallares, amigo de Castro contó en “Intrusos” lo que le dijo el actor sobre la bailarina: “Me dijo ‘la saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella en la suya haciendo gimnasia; me cambié de gimnasio por el laburo y después bueno empezamos a escribirnos, estoy muy bien”, cerró.