“Sangre en las paredes”: las descontroladas noches de Diego Maradona

La aparición de Mavys Álvares en un medio de Miami contando que fue novia de Diego Maradona a los 16 años generó un revuelo mundial que ya llegó a Argentina y hasta existe en Comodoro Py una denuncia por trata de personas.

Ahora y para sumar más dramatismo a la situación de las jóvenes que se vincularon con el futbolista y su entorno, Ángel de Brito realizó algunos comentarios a los que accedió gracias al testimonio de una mujer que, anónimamente, relató cómo encontró las habitaciones de un hotel ocupado por el Diez cuando ella era mucama de hotel.

Según La Nación el conductor expresó: “Reservó un piso entero para él y sus acompañantes porque venían de sacarlos del Hilton y del Sheraton por sus disturbios y deudas que dejaban. El Elevage era de un conocido político y otros socios importantes y por eso se aceptó que vaya ahí”.

Luego comentó: “Una ex encargada del hotel nos contó que Maradona vivía de noche, mucha fiesta y mucho alcohol. Las hijas querían verlo y la gente de su entorno no las dejaba entrar porque como no estaba en condiciones les mentían. Ellas se enojaban muchísimo”.

Para finalizar el mediático comentó que la mujer dijo que “entraban otras chicas de noche y a escondidas” y por esa razón decidieron pedirle al grupo que abandonara el lugar.

“En las cámaras de seguridad quedaba todo registrado y por eso lo invitaron a irse del hotel. Las cosas iban empeorando y peligraba la imagen del lugar. Las mucamas un día encontraron la habitación llena de sangre en las paredes, entre otras cosas desagradables”, finalizó de Brito.