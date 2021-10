Jimena Barón posó sensual e incendió las redes sociales

Cansada de la piratería en las redes sociales y el uso de su imagen si autorización, Jimena Barón realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram para dejar en claro que nada tiene que ver con lo que circula en las plataformas virtuales.´

Según la jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece), hay empresas y sitios que utilizan su nombre y su imagen para comercializar productos para adelgazar y hasta para promocionar videos porno.

Por si esto no fuera poco, la influencer relató que hay varias cuentas falsas con su nombre que ofrecen servicios que ella jamás haría.

“No tomo suplementos mágicos. Es mentira cualquier publicidad que me involucre con esas mierdas”, comenzó diciendo la cantante y luego agregó: “Tampoco vendo videos porno. Cualquier cuenta de Instagram que no sea está ofreciendo videos, no soy yo…No sean ingenuos, yo se los regalo”.

Relajada y divertida, la cantante compartió fotos de sus osados looks para el programa de Marcelo Tinelli en donde cada noche conquista con su simpatía.