Bake Off: Paula quedó eliminada en una noche complicada

En una nueva gala de eliminación y en la última semana de programa “Bake Off”, despidió a un nuevo pastelero en la previa de una semana crucial.

Luego de un desafío complicado en donde los concursantes debieron trabajar y presentar una “torta encastrada”, fue Paula quien no convenció al jurado y debió dejar la competencia de Telefé que busca premiar al pastelero amateur de Argentina.

"Hoy van a tener que hacer una torta que desafíe sus propios límites, las convicciones del jurado, las convenciones del sabor, y que desafíe las leyes de gravedad", anunció Paula Cháves al comienzo del programa del domingo. "Una torta de esta naturaleza requiere inteligencia, aunque pueden utilizar algún sostén", remarcó Dolli Irigoyen y Damián Betular.

La eliminada realizó un pastel ochentoso inspirado en el cubo Rubik entre otras particularidades que no bastaron para convencer al jurado: "Se diferencian bien las capas, el bizcocho de coco está rico, me gusta la temática, pero me faltó un poco de prolijidad y el encastre", indicó Pamela Villar.

Luego del anuncio de su eliminación Paula, quien días antes comentó que tiene un tumor benigno en el cerebro, antes de partir manifestó: "Yo sabía que esta podía ser mi última semana, pero estoy súper tranquila, estoy feliz, estoy contenta, estoy orgullosa de mí misma".

Momento estoy tan sorpresa como todos ustedes #bakeoffargentina pic.twitter.com/Mfk3hVnVgU — Pawsi (@paubakeoff) November 1, 2021

Y agregó: "Vine enojada conmigo y con mi cuerpo, pensé que no iba a poder. Y pude, y me quedo con eso. Con todos los momentos en esta competencia en los que dije ‘no puedo más’ y pude mucho, así que soy muy feliz de haber llegado acá por mí y por toda la gente que me acompañó".

Como era de esperarse la salida de la joven no cayó bien en las redes sociales que se expresaron con críticas y memes por lo ocurrido.