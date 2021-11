Mauro Icardi rompió el silencio y aseguró que no se quiere separar

Finalmente y luego de un extenso silencio habló Mauro Icardi cansado de los rumores y de la prensa que opina sobre su relación con Wanda Nara y la China Suáres.

Fue Ángel de Brito quien anunció que Yanina Latorre mantuvo una extensa conversación con el jugador del PSG luego del escándalo internacional que lo tiene como protagonista.

“Dos horas de conversación entre Mauro Icardi y Wanda Nara con Yanina Latorre”, dijo el conductor de “LAM” (El Trece) y le dio la palabra a Yanina quien confirmó la información del conductor: “Me llamaron preocupados porque parece que la data que conté ayer era real y a ellos los preocupó porque esa data la tenían sólo cuatro personas: la China, Wanda, Mauro y Jakob (el marido de Zaira Nara)”, comenzó diciendo la rubia.

De Brito Interesado en el tema preguntó: “¿Mauro Icardi te confirmó que se encontró con la China Suárez?” a lo que la angelita dijo “sí”: “Él quería saber mi fuente porque le reprochaba a Wanda haberme contado ciertas cosas. Sobre todo lo que conté ayer del petisero. Ahí le dije: ‘Vos sos un atrevido, yo no debería explicarte nada’. Él me quería explicar y ellos se peleaban. Yo era como la psicóloga”, dijo la mujer de Diego Latorre.

“Querían saber quién era el famoso petisero. Le mostré los mensajes que había recibido, sin venderlo. Yo empecé hablando con Wanda y él estaba escuchando atrás. Entonces le dije: ‘Pasame con Mauro’. Él quería el nombre del petisero (...) Cuando me llaman, él no me creía. Le dije de todo: ‘Sos un atrevido, un mentiroso y encima le pedís a Wanda explicaciones’”.

Y sumó: “Yo cometí un solo error en la data de ayer. Yo dije que la habitación estaba a nombre de Facu Llorente y mi fuente (el petisero) me dijo que era verdad, que lo usó al polista para eso, pero que nunca le avisó (...) Todo esto lo sabía solo Wanda, la China, Mauro y Jakob, entonces al enterarme yo hace que los dos desconfíen que la data viene del lado de la China”.

“Él habló bien, sereno, quiere seguir su matrimonio, dice que la ama a Wanda, no se quiere separar. Él me dijo: ‘Todo lo que dijiste es verdad. Jakob me esperó en el auto, yo puse la habitación a nombre de Llorente, yo le regalé la camiseta rosa del PSG, pero acá hay algo. Si esto no te lo dijo Wanda entonces es la China es quien está pasando la data’”.

“Me dijo que él inició la conversación y que nunca creyó que la China le iba a contestar. Empezaron a hablar, pero es como que él no definía. Eran tres días sí, cuatro no, charla, videíto va, videíto viene. Me dijo que cuando fue lo del hotel, él tenía fiebre, que no pasó nada, que ahí le regaló la camiseta rosa. Esto fue post partido”, detalló Yanina.

La mediática comentó que Wanda también realizó algunos comentarios: “Ella a él le decía de todo. Está enojada, están tratando de encontrar una solución. Lo que le duele a Wanda es que se entera del cuerno porque le llegaban rumores por todos lados, rumores que estaba desparramando la China. Las amigas le iban diciendo cosas, ya se hablaba en Madrid que ellos se estaban hablando. El nombre de la China ya rondaba desde agosto. Un día le agarró el Instagram, vio tres mensajes y se armó (...) A raíz de todos los mails que se empezaron a filtrar, Wanda considera que ella hacía todo para que se entere”.

Acerca del encuentro con la China Suárez la panelista dijo: “Él fue un rato, le regaló la camiseta y se fue porque estaba Jakob esperándolo abajo. Es un cagón”, agregó Yanina Latorre, quien sumó un dato más de color a esta historia. “El recital de Camilo fue posterior a esta noche. Ella habla con Ricky Sarkany, en baby doll, tirada en su cama de Madrid y la saluda a Wanda y a Icardi. A partir de ahí se pudrió todo”, concluyó.