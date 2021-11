Susana Giménez se hartó de su nieta: "Quiero que se vaya de casa"

Susana Giménez y Marley son una dupla infaltable en la televisión argentina. El conductor reestrenó Por el mundo y junto a su querida amiga recorrió las calles de Miami. Sin filtro alguno, la diva le confesó a Marley que no soporta más a su nieta, Lucía Celasco, y que no ve la hora de que se vaya de su casa.

Marley manejando y Susana de copiloto, debatían sobre lo difícil que es conseguir departamento en esa ciudad norteamericano y analizaban el mercado local. “Pero Lucía, no quiero que se alquile uno de U$D 4000 por mes, lo tiene que pagar ella″, comentó en relación con su nieta, Lucía Celasco.

Hace un tiempo que la joven empresaria se instaló en la casa de Susana. Mientras lleva adelante su emprendimiento, hace base en el sofá cama de la conductora. “Quiero que se vaya de casa, le digo todo el día que se va y no se va”, remató Giménez. “Es la única de la familia, aparte de mí, que va a trabajar”, reconoció la conductora entre risas. Pero, de todas formas, se mostró súper molesta por el desorden de la joven que pone en jaque su convivencia.

A partir de ahí, Susana comenzó a enumerar aquellas cosas que le irritan de su nieta y que hacen a la convivencia una difícil tarea. “Me quemaron la pava francesa”, se quejó. “Tiene un sillón cama que lo abre y nunca más lo cierra, no saca las valijas, no cuelga la ropa”, completó. “Yo que soy una maniática, me la paso limpiando todo ¡Hoy pasé la aspiradora”, remató.

fuente la nación