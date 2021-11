El terrible olvido de Luciano Castro en el video de Flor Vigna

Este jueves Flor Vigna presentó su tema “Uy!” y como era de esperar su nombre y el de Luciano Castro fueron tendencia en las redes sociales.

En primer lugar, la canción con la que la rubia lanzó su carrera como cantante superó el millón de reproducciones en menos de 24 horas y hasta algunos la acusaron de plagio porque “Uy!” se parece mucho a un tema de Jimena Barón.

Chicos lo único que vale la pena del video de Flor Vigna es Luciano Castro en cuero pic.twitter.com/KYGq8HQdqv — Moira Rose (@caye_lc) November 12, 2021

Pero quien no pasó desapercibido fue Luciano Castro a quien los usuarios de las redes sociales no perdonaron un detalle que el reconocido actor no tuvo en cuenta en su participación en el video.

vamos a decir lo fuerte q sta Luciano Castro en el video d @flor_vigna ??

tenes talento muchacha

pero por aqui vemos tu video una y otra vez x ese papasote!! pic.twitter.com/5zl0xrqnKT — Thalia uD83DuDC9AuD83DuDC9AuD83DuDC9A (@thalitwitt) November 12, 2021

En una sensual imagen de la pareja en las vías del tren, se ve que al ex de Sabrina Rojas le faltó depilarse una pierna que no puede disimularse de ninguna manera.

Cómo tirar una carrera de años a la basura en el tiempo que dura un vídeo clip ...... Jajajja ES UN MONTÓN le pegó mal a Luciano Castro separarse de Sabrina Rojas..... Salí de ahí maravilla uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/xOBzUjDvtw — Naya Rivera ?? (@Valeria62126947) November 12, 2021

A través de varios posteos, los fanáticos comentaron el descuido festejando y criticando el lanzamiento de la nueva canción.

“Pobre Luciano Castro... Se pasó crema depiladora en una pierna, lo llamaron por teléfono y después colgó para depilarse la izquierda. Es Doris de Nemo”, fueron algunos de los mensajes para el escultural protagonista.