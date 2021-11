La nieta de Susana Giménez fue atacada en las redes sociales

Esta semana, y en el regreso de Marley con su programa “Por el Mundo” en Telefé, el conductor pasó unos días en Miami con Susana Giménez y luego de varios paseos, la rubia no dudó en quejarse al aire por su nieta Lucía Celasco.

La diva de los teléfonos comentó que la joven junto a una amiga estaban instalada en su casa de Estados Unidos porque tienen un negocio de ropa que atender.

Pero lo que remarcó la diva de los teléfonos fue la desprolijidad y el desorden en su casa desde la llegada de las jóvenes: “Yo no quiero que se alquile uno de cuatro mil dólares por mes porque se lo tiene que pagar ella y su socia, pero quiero que se vaya de casa, le digo todos los días que se vaya y no se va", comenzó diciendo la actriz.

Luego agregó: "Por supuesto que me quemaron la pava francesa, viste la potencia que tiene el gas acá, en un minuto te hierve y la dejaron como si estuvieran en Buenos Aires… Hay un sillón cama que lo abre y nunca más lo cierra hasta el día que se va. No saca las valijas, no cuelga la ropa, su placard son las valijas. Y encima yo soy una maniática que se la pasa limpiando, ¡hoy pasé la aspiradora!", exclamó indignada la presentadora de televisión.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales luego de escuchar el reclamo de la diva no dudaron en dejarle algunos mensajes a Lucía en su cuenta de Instagram.

"Tenés que ser ordenada", "mudate que ya estás grande", "la abuela dice que no es tu empleada", "es hora de que madure y trabaje", "tanto dinero y comodidades y no es capaz de ordenar" y "¿cómo vas a quemar la pava?", fueron algunas de las recomendaciones y críticas que recibió la hija de Eduardo Celasco y Mercedes Sarrabayrouse.