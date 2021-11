Mirtha Legrand eclipsó a varios políticos con su momento de sufragio

Mirtha Legrand, quien a pesar de su ausencia en los medios de comunicación debido a la pandemia, se acercó hoy a votar en el predio de La Rural. SI bien debido a su edad ella ya no tener la obligación y se mostró muy emocionada por ejercer su derecho democrático.

Esto se da luego de haber permanecido internada más de una semana por una obstrucción coronaria en el Sanatorio Mater Dei en la que le colocaron dos stents durante los primeros días de octubre, “la Chiqui" se acercó a votar.

Su momento de sufragio se llevó a cabo en la mañana y con sus 94 años, votó en el barrio porteño. Allí fue aplaudida por todos los presentes. “Anoche no dormí por la emoción de votar. Me acompañó Elvira, una enfermera y mi chofer Marcelo“, comentó.

“Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! y me saqué muchas fotos”, agregó la conductora que fue filmada por varios de los presentes.