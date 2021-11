¿Quién es la influencer que fue presidente de mesa?

La influencer de la cocina, Paulina Cocina, sorprendió a todos sus seguidores al contar en su Instagram que es autoridad de mesa en esta jornada de elecciones nacionales.

"Vengan a votar que por ahí les toco de autoridad de mesa", fue lo que publicó Paulina en una historia, junto con una foto suya en la escuela. Luego compartió otras imágenes con el padrón electoral y hizo un "unboxing de vianda electoral", donde mostró las provisiones que le brindaron para transitar la jornada.

También contó que una votante les llevó sanguchitos de jamón y queso. "Es lo mejor que me pasó en el día. Señora, postúlese que la voto. ¿Saben por qué estoy alucinada? porque es un detallito, podría haber traído unas galletitas, un budincito. No, la señora es sensible pero aparte te da de comer bien, no te da cualquier cosa. Eso es lo que necesitamos los argentinos señora", bromeó la influencer. "Y al resto les digo: no hay nadie acá, no hay nadie viniendo a votar, no vengan seis menos cinco a votar", pidió.

Por último, dio a entender que tuvo que ocupar el lugar de autoridad de mesa ya que fue convocada por la Justicia Electoral y no tuvo opción. "Yo pensando porqué atendí al cartero que traía la citación...", publicó.