Una ex Gran Hermano apareció con el rostro desfigurado

Por estos días se conoció la noticia de unas fotos que causaron conmoción entre los fanáticos del reality “Gran Hermano”.

Tamara Paganini, la polémica rubia de la primera edición del programa de formato internaciones, compartió en sus redes un video en el que se la ve con el rostro lleno de moretones.

Alarmados por la imagen, amigos y familiares de la rubia pidieron una explicación que la mujer no tardó en dar.

Tamara dijo que los moretones en su cara aparecieron luego de realizarse una operación a la que se sometió en los últimos días.

La mujer de 47 años se sometió a una blefaroplastia inferior, una cirugía que ayuda a rejuvenecer los párpados mediante la remodelación de los tejidos perioculares. Y se mostró feliz de haber podido operarse pero aclaró la situación: “No fui golpeada por mi novio. Tampoco fui golpeada por ningún hombre, ninguna mujer, ni ningún animal. Me saqué las bolsas de los ojos”, explicó la mediática.

“No puedo expresar mucha alegría ahora porque no me andan los ojos. Los tengo adormecidos por la medicación… Yo estoy media drogada todavía, pero... ¡ay... que hermosa pastilla! Me estoy poniendo cubitos hechos con manzanilla para desinflamar”, cerró la polémica mujer que se volvió popular allá por el 2001.