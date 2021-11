¿Crisis de pareja?: el misterioso viaje de Darío Barassi a Nueva York

Esta semana los seguidores de Darío Barassi se sorprendieron con un viaje del conductor a Estados Unidos en completa soledad.

Las especulaciones comenzaron a correr y muchos pensaron que la relación con su mujer, Luli Gómez Centurión no estaba bien. Es sabido que el mediático está loco de amor por su hija Emilia a la que lleva a cada lugar que va.

Luego de algunos días, el mismo Darío se encargó de aclarar la situación en sus redes sociales frente a la preocupación de muchos de sus fanáticos.

Con una foto sonriente, el sanjuanino no dudó en reconocer que necesita unos días de descanso y comentó: "¿A qué vine? Me pregunta mucho la gente y no sé qué carajo contestar. ¿Placer? Obvio, un poco sí, pero son 22 horas de vuelo y me quedo tres días así que no sería la respuesta correcta. ¿Trabajo? Y, no mientras...", comenzó diciendo Barassi.

Luego agregó: "Cierto es que vine a ver una obra puntual para hacer allá, pero la podía ver en YouTube y listo. ¿Regalo de cumple? En parte, sí, pero también ligué auriculares, gafas, quesos, vinos, gin y libros... No sé. Lo necesitaba. Hice chinos con el trabajo y con mi familia y me vine".

Luego tuvo unas palabras especiales para su mujer quien colaboró para que el actor viajara solo a la Gran Manzana: "Agradecido tanto con mi laburo como con mi mujer que es la uno y se acomodó para bancar esta escapada. Necesitaba resetear un poco la máquina. Frenar un poco, agradecer, valorizar, refrescar, proyectar, caminar escuchando música, comer, ver teatro/bandas/museos y dormir un rato también", dijo.

"No sé a qué vine. Pero vine y no me equivoqué. Menos respuestas y más impulsos, a veces", agregó, reflexivo y se despidió recordando a las mujeres más importantes de su vida: "Luli y Pipi, las amo y las extraño".