"Nos vemos en el cielo": la dura despedida de una actriz española a sus fanáticos

El mundo del espectáculo en España vive su momento más triste por la salud de Isabel Torres, una de las actrices con más reconocimiento a nivel mundial.

La mujer de 52 años está enferma y en las últimas horas se despidió de sus fanáticos, convencida que su cáncer de pulmón está avanzando hacia el peor final.

En 2018 la mujer fue diagnosticada con la terrible enfermedad y con el paso de los meses se produjo una metástasis que comprometió a los huesos por lo que debió estar internada varios días.

“Este es el último video que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. Porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy”, comenzó diciendo Torres.

“Ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando”, compartió la presentadora de tv y radio, empresaria y activista LGTBIQ+.

“En principio, me han dado dos meses de vida. Si supero estos dos meses, bien. Y si no, pues también, ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa”.

“Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo, a todos ustedes, a todos mis fans que han estado al lado mío. Siempre me han estado apoyando y quería darles las gracias”, sostuvo y sumó: “Este vídeo es para decirles que les quiero mucho”.

“La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no, nos vemos en el cielo”, se despidió Torres.