Pampita destrozó a Flavio Azzaro luego del cruce con García Moritán

Este lunes Roberto García Moritán fue invitado al programa conducido por Mariano Iúdica en América, “Polémica en el Bar” y, llamativamente desde que llegó el marido de Pampita al ciclo fue agredido por Flavia Azzaro.

Si bien el panelista tiene ese rol confrontativo en el programa, en esta oportunidad fue excesivo y hasta incómodo por la forma en que lo trató el invitado flamente legislador porteño.

Luego de este episodio, Pampita habló con “Intrusos” (América) y comentó: “Vi el cruce, y a mí me parece que cuando invitas a alguien a un programa tiene que haber cierto respeto con el invitado. Me pareció, más allá de los comentarios de él, que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que merecía Robert”, comentó la conductora.

Horas más tarde y con el enojo aún a flor de piel, la jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) no dudó en compartir una nota de archivo de una revista que no dejó bien parado a Azzaro.

Con Valeria de Genaro posando en bikini, el titular de la nota fue: “El gran plan con Azzaro eran fideos con manteca y rivotril”.

¡Con todo!