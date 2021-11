Sol Pérez posó en microbikini e incendió las redes sociales

Estos días una noticia relacionada a Sol Pérez sorprendió a los fanáticos de la ex chica del tiempo. Según algunos medios, la rubia estaba anunciando la fecha de su casamiento con Guido Mazzoni porque aparentemente “venía la cigüeña en camino”.

Finalmente fue la misma Pérez quien habló al respecto y comentó: “No, no estoy embarazada. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Y ahora entendí que Índigo solamente es para bebés, que no se la puedo dedicar a mi novio”, comentó Sol Pérez quien en una confusión le dedicó a su novio la canción de Camilo y Evaluna.

“Sí puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea. Él dijo que en el 2023 nos casábamos. Así que le queda…”, adelantó Sol sobre la celebración.

Feliz porque comenzaran a vivir juntos, la influencer también compartió en sus redes sociales una caja llena de bikinis que recibió como regalo. Como era de esperarse, la rubia no perdió tiempo y compartió su nuevo look con sus fanáticos desde el borde de una pileta.

La microbikini le quedaba perfectamente a Sol, resultado de su estricto entrenamiento y alimentación saludable.