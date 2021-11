La novia cubana de Diego Maradona declaró en Argentina

Finalmente Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Armando Maradona cuando tenía 16 años, llegó a Argentina para declarar en la causa por trata de personas contra el entorno de Diego Maradona tras ser citada por el juez Daniel Rafecas.

TN compartió las imágenes de la mujer cuando se dirigía al complejo naval Tandanor ubicado en la calle España, fuera de los tribunales de Comodoro Py, lugar en donde dará su testimonio en una cámara Gesell.

“Está llegando Mavys, ya está la fiscal del caso Alejandra Mangano adentro, están los abogados y así está llegando ella a declarar como testigo”, relató Sergio Farella desde el móvil.

“Ella denuncia situaciones de abuso, de trata de personas y va a declarar acá por primera vez en la justicia argentina sobre los hechos que ya ha dado a conocer en una entrevista”.

Según Infobae, Mavys Álvarez comentó su experiencia en 2001 cuando vino al país: “Durante mi estadía en Argentina, en 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en que me alojé, ni tampoco de un departamento ubicado en Capital Federal en dónde permanecí”, afirmó la cubana.

En el expediente también manifestó: “Habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí. Durante la totalidad de mi permanencia en el país, sólo pude realizar dos actividades que elegí (una a comprar y otra al zoológico)”.

“Del mismo modo, en Argentina, y aun siendo menor de edad, fui presionada a realizarme una operación de aumento de mamas, que se realizó sin autorización de alguna persona responsable por mí”, continuó su declaración.

En la misma detalló: “En las mismas circunstancias me suministraron drogas en el país, las cuales me acarrearon una adicción durante muchos años. Las secuelas de lo que viví perduran hasta hoy”.