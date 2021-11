“Los chetos a mí me caen mal”: Flavio Azzaro volvió a opinar sobre García Moritán

Cuando todo parecía estar calmado entre Flavio Azzaro, Roberto García Moritán y Pampita, el panelista de “Polémica en el Bar” (América), volvió a hablar sobre el tema y respondió a la modelo sobre su posteo en las redes.

Azzaro no se mostró arrepentido por el feroz cruce con el flamante legislador porteño y, muy por el contrario, fue por más: “Yo tenía medio una cosita ahí con él y prefería que listo… los chetos a mí casi siempre de entrada me caen mal, de entrada. Después puede estar todo bien, pero de entrada sos cheto y encima del PRO, es como que hay una barrera”, comenzó diciendo Azzaro.

Luego el periodista deportivo se refirió a la mención del maxiquiosco que recomendó a Moritán si se llega a separar de su mujer: “Mi vieja tiene un quiosco hace 34 años, pero es una manera de decir, ‘el día que no esté Pampita no va a tener más aire’, a eso me refería”.

Como no podía ser de otra manera, Chiche Gelblung se sumó a la polémica y dijo que no sabía quién era Moritán: “Cuando se sentó no sabía quién era, no lo reconocí. Después me enteré que era el marido de Pampita. Lo conozco al hermano de Roberto porque me lo encontré en un country una vez, pero a él no lo conocía”, concluyó.