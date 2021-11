Nueva denuncia contra Maradona, esta vez es por violación a una menor

Luego de haber declarado ante la Justicia Federal argentina, la cubana Mavys Álvarez dio una entrevista donde contó detalles escabrosos de su tiempo con Diego Maradona. Allí fue donde aseguró que él la violó mientras su madre intentaba abrir la puerta.

Álvarez detalló un terrible episodio con Diego Maradona que sucedió en Cuba, en el 2001, cuando ella tenía apenas 17 años. "Mi mamá vino a verme a la casa donde estábamos en La Habana y (Diego Maradona) no le quiso abrir la puerta. Mi mamá tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada y abusó de mí", envuelta en lágrimas.

"Me violó. Eso fue lo que pasó”, relató Mavys. También añadió "Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió". "(Diego) No me dejaba gritar. No me dejaba. No podía. No podía. Me decía 'callate la boca, callate la boca'".

Al preguntarle si Maradona fue agresivo físicamente con ella alguna vez, dijo: "Muchas veces. Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era Claudia pero me dijo 'soy Claudia, pasame a Diego'. Él estaba dormido. Yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: '¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!'. Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: “¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!” Amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones", aseguró.