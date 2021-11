Otra crisis golpea la puerta de Wanda e Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi prendieron nuevamente las alarmas de la separación, es que la empresaria compartió unas stories en su cuenta de Instagram que la mostraron viajando sola.

De este modo Wanda escribió “Chau”, y musicalizó el video que la mostraba arriba del avión con la canción “Maldita foto”, de Tini Stoessel y Manuel Turizo. Algunos prestaron mucha atención a lo que decía el fragmento que ella seleccionó: “Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros’. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro”.

Ángel de Brito vio este posteo y en Twitter escribió: “WANDA voló a Milán. Nuevamente… Viajó sin los hijos”. Recordemos que este fue el lugar al que la empresaria argentina viajó tras hacerse público el “Wandagate”. Por esto es que vislumbran que puede tratarse de una nueva crisis.

A pesar de ello, la empresaria luego posteo que este viaje se trataría de un momento laboral y sesiones que necesitaría generar para su marca de cosmeticos.