Wanda Nara se fue sola a Milán y el fantasma de la separación vuelve a aparecer

Luego del festejo de Halloween en donde Wanda Nara se mostró muy sensual con un look gatuno que nadie pudo ignorar, ahora la mediática compartió un posteo en sus redes sociales que preocupó a sus fanáticos y a los que apuestan por su pareja con Mauro Icardi.

La rubia usó su cuenta de Instagram para compartir una imagen desde un avión con la palabra “chau” y otra esperando sentada en lo que parece ser un aeropuerto.

Lo más llamativo de todo es que Wanda en sus posteos usó la canción "Maldita foto", de Tini Stoessel y Manuel Turizo, que su letra dice: "Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotro'. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro".

Luego fue Ángel de Brito quien comentó el extraño viaje de la argentina a través de su Twitter: "WANDA voló a Milán. Nuevamente". El conductor de LAM (El Trece) no brindó más detalles, pero todo indica que hay una nueva crisis de la empresaria con el jugador del PSG. "Viajó sin los hijos", agregó el periodista en otro tuit.

Si bien Wanda compartió una foto frente a un espejo de lo que parece ser un hotel y a punto de comenzar una producción de fotos, muchos aseguran que es la excusa perfecta para camuflar la mala relación de la pareja que aún no se decide a blanquear lo que realmente sucede entre ellos.