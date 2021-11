MasterChef Celebrity: un participante se baja y ya tiene reemplazo

En la tercera semana de éxito en “MasterChef Celebrity 3” se conoció la primera baja de uno de los participantes del reality de cocina de Telefé.

En el ciclo conducido por Santiago del Moro, se anunció que Marcela “La Tigresa” Acuña se ausentará del programa en algunas emisiones por una pelea que la deportista tendrá en el Luna Park ante “La Gurisa” Débora Dionicius con el título pluma interino OMB en juego.

Por esta razón, la boxeadora se tomó unos días de concentración y entrenamiento por lo que no participó de varias grabaciones del ciclo que aún no salen al aire. Por esta justificada razón Acuña no queda eliminada y tendrá una reemplazante que cuidará su puesto.

Será la actriz Sabrina Garciarena, quien deberá cocinar antes el estricto jurado formado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

La participación de la mujer de Germán Paolosky recién podrán verse en diciembre por lo avanzado por las grabaciones del ciclo del canal de las pelotas.