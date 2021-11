Casi sin ropa, Miriam Lanzoni le dio batalla al calor

Lejos de la televisión y dedicada al cine y el teatro en su regreso a la presencialidad, Miriam Lanzoni reapareció en sus redes sociales y levantó la temperatura a sus fanáticos.

La ex de Alejandro Fantino, en primer lugar compartió un video besándose con una mujer y en un extenso texto expresó: “El amor es la fuerza más poderosa de todas. PUNTO. Es una obligación de nuestra sociedad, SI, tuya y mía también, de trabajar para que tod@s tengamos los mismos derechos. Para que nunca más nadie jamás tenga que esconder quien es y que siente.

Vamos x más! Por un mundo respetuoso y amoroso. No hay tanto que entender, sino mucho para sentir! No se trata de los otr@s, se trata de tod@s. Una sociedad que ignora los derechos del prójimo, es una sociedad empobrecida ignorante. Gracias a mi trabajo que me da la oportunidad de transitar por tantas pieles 🎬🌈❤️ Gracias @mimispicher x tu entrega🙌🏿 Gracias @ideashd.ok x contar historias de verdad 🙌🏿 #pride #orgullo #amor #pride🌈 #lgbt “.

Por otro lado y enfrentando la ola de calor, Miriam lució una impactante microbikini en tonos de blanco y negro y desde el mar, la actriz disfrutó del agua y agradeció el paisaje.

Como era de esperar, el posteo ganó más de 7 mil “likes” y varios mensajes de amor y admiración hacia la mediática.