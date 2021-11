Mica Viciconte confirmó su embarazo en “MasterChef Celebrity”

Finalmente y como estaba pactado por contrato en Telefé, Mica Viciconte confirmó que está embarazada de Fabián Cubero en las cocinas de “MasterChef Celebrity”.

Ante la consulta de Santiago del Moro sobre si la ex Combate tenía algo para decir, Mica con lágrimas en los ojos confirmó que está de cuatro meses y será mamá de un varón al que llamará Luca.

Como era de esperarse, las mujeres de la competencia de cocina abrazaron y felicitaron a la rubia quien agradeció el momento más feliz que le toca vivir con el ex de Nicole Neumann.

Este miércoles y luego de la gran noticia, Mica compartió en sus redes el momento en que su familia se enteró del nuevo miembro de la familia.

En esta oportunidad fue Fabián quien compartió la foto en donde se ve la panza de Mica, las manos de Indiana, Allegra y Sienna y las patas de las mascotas: "Todas sintiendo a su hermanito".

Como no podía ser de otra manera, el bebé en camino ya tiene cuenta de Instagram en donde los ansiosos papás irán compartiendo cada momento del embarazo, parte y crecimiento del primer hijo de la pareja.