Pampita reconoció que sufre una adicción y preocupó a sus fanáticos

Luego de pasar un fin de semana en Mendoza en medio de los festejos por sus dos años de casada con Roberto García Moritán, Pampita regresó a Buenos Aires y, en medio del comienzo del balance típico de fin de año, la modelo reconoció un gran problema que tiene en su vida.

La influencer, que tiene actualmente más de 6.7 millones de seguidores reconoció que es adicta al celular y, en muchas ocasiones, no puede manejar la situación.

Con muchos emprendimientos y compromisos comerciales, la modelo fue consultada por su panelista Pablo Muney quien expresó: "¿Cuánto tiempo te marca que usás el celular, Caro?".

Sorprendida ante la pregunta la mediática expresó: "¡Qué bárbaro! Casi 4 horas de uso del celular. ¡Me parece un horror!", comenzó diciendo.

Luego agregó: "En los traslados a Don Torcuato voy usando el teléfono todo el tiempo. tengo como una hora y media por autopista. Todo el viaje uso el teléfono, y no llego a mirar todo y darle me gusta a todos", aclaró. "Contestar, ver los comentarios de Instagram, entro a las redes del programa también, leo todo y doy me gusta; eso lo hago el fin de semana", dijo preocupada por el tiempo que le dedica a las redes personalmente sin la ayuda de un community manager.