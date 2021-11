¡Insultos! Wanda y Mauro a los gritos luego de la entrevista con Susana

Luego de conocida la primera parte de la entrevista entre Susana Giménez y Wanda Nara con la participación de Mauro Icardi quien tímidamente se sumó a la charla, se conocieron algunos datos que sucedieron luego de que se apagó la cámara.

Según Juan Etchegoyen de Mitre Live la relación de la pareja sigue muy mal y el periodista comentó: "La nota de Susana Giménez a Wanda y Mauro fue un negocio para Telefe pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja", comenzó diciendo el cronista.

Inmediatamente sumó algunos explosivos detalles sobre el supuesto enfrentamiento de Wanda y Mauro tras su charla con Susana.

"Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de París entre la empresaria y el futbolista", dijo Etchegoyen.

"Había cosas que Wanda no le comunicó a Icardi y que, cuando se vio abordado, no se sintió cómodo. A mí lo que me dicen es que incluso Icardi amagó con levantarse e irse", afirmó.

Para cerrar el periodista comentó: "Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota", sentenció.