Juariú tomó una inesperada decisión que comunicó en su Instagram

Luego de una semana complicada en “MasterChef Celebrity 3”, Juariú intenta recuperarse de a poco luego de una gala de comida italiana en donde no obtuvo buenas devoluciones.

La ex panelista de “Bendita” (El Nueve) se ganó su lugar en los medios por sus exhaustivas investigaciones a los famosos en las redes sociales que siempre resultaron ciertas.

Querida por sus fanáticos, este viernes la rubia usó sus redes sociales para compartir una decisión terminal tomada a último momento.

Junto a una foto en blanco y negro, la mediática posó sin flequillo y anunció: “Me pongo seria y con esta foto en blanco y negro quiero hacerles un comunicado oficial y muy importante. Hoy decidí definitivamente dejar atrás algo que ya no estaba haciéndome feliz, fue una decisión difícil, pero sabía que era algo que tenía que dejar atrás. estoy hablando de mi flequillo. Fue una etapa de mi vida pero ya no nos estábamos cuidando. Con el tiempo la relación se fue desgastando y se nos fue el amor. Igualmente es una relación tóxica, y vuelvo a recaer cada tanto. Tratare de mantenerme fuerte para no caer en la tentación. Gracias #fuerzas”.

El posteo ganó más de 8 mil “likes” en menos de una hora recibiendo mensajes de apoyo y fuerzas para la tucumana: “Team sin flequillo 👏👏👏👏”, “El flequillo es EL HORROR. No vuelvas.”, “Te quedaba hermosoooo 😢😍❤️”, entre otros.