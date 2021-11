¿Qué olor tiene la China Suárez que no inspiró a Mauro Icardi?

El escándalo del Wandagate no tiene fin y ahora sorprendieron los rumores sobre algunos aromas de la China Suárez que no permitieron lugar a la relación sexual entre Mauro Icardi y la actriz en su encuentro en un lujoso hotel de París.

En “LAM” (El Trece) Ángel de Brito no dudó en revelar el verdadero motivo por el cuál, la China e Icardi no llegaron a intimar. Según el conductor Mauro no tuvo fiebre ni nada de eso que fueron las primeras excusas del impedimento sexual.

Según lo que se dijo, aún no confirmado, todo se trataría de una versión en primera persona de Mauro Icardi. "Había cosas en esa habitación que no le cerraban a Mauro", dijo Ángel de Brito sobre el tema y sus panelistas no dudaron en consultar si se trataba de una falta de higiene por parte de la China, cosa que el conductor negó.

"No eran olores feos, para nada. No tiene que ver con ese tipo de olores", explicó de Brito. Luego Cinthia Fernández volvió a insistir: "¿Es sucia la China?". Pero de Brito se encargó de repetir que no se trataba de malos olores ni mucho menos.

También Ángel contó cuál fue la reacción de Icardi al encontrarse por primera vez con la China información que el jugador le contó a Wanda: "'Cuando la vi, me quise morir' por lo bomba que es. Parece que ella lo apuró demasiado", soltó el periodista.

Yanina Latorre agregó: "Se cohibió. Para mí se acordó de la cara Wanda".

Lo que quedó en el aire fue el tema de los olores que Ángel no quiso decir pro que estarían relacionados a la marihuana según las redes sociales.