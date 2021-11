Se conoció el video de la China Suárez en su entrevista con Fantino

Este lunes y luego de la entrevista entre Wanda Nara y Susana Giménez, Eugenia la China Suárez llega a la plataforma Star+ para tener una charla intimista con Alejandro Fantino.

A través de las redes sociales de la señal, la China compartió un video e invitó a todos a sumarse para conocer su versión de los hechos.

Te invitamos a ver la entrevista exclusiva de la China Suárez, quien inaugura un nuevo ciclo junto a Alejandro Fantino.



En Primera Persona: China Suárez, disponible 29 de noviembre a las 21:30 uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE8uD83CuDDF1, solo en #StarPlusLA. pic.twitter.com/9r254WdTbF — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) November 25, 2021

“Te invito a que me conozcas sin intermediarios”, comenzó diciendo la actriz desde un estudio de grabación y en blanco y negro.

Luego agregó: “A que me veas y a que me escuches en primera persona”, comentó la rubia generando expectativa entre los fanáticos del Wandagate, el culebrón mediático que parece no tener fin.

La entrevista podrá verse sólo en la plataforma Star+, este lunes 29 de noviembres desde las 21.30 horas.