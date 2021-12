Charlotte Caniggia indignada. negó su romance con Joaquín Levinton

Este lunes, Pampito el panelista de Carmen Barbieri en el canal Ciudad, confirmó que en “MasterChef Celebrity 3” había nacido el amor entre Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton.

El periodista agregó que los famosos llegaron a mantener encuentros apasionados en uno de los camarines del jurado y que no tenían problema en mostrarse juntos cuando las cámaras se apagaban.

Finalmente y molesta por la repercusión periodística de la noticia, Charlotte salió con los tapones de punta a aclarar su situación sentimental en su cuenta de Instagram.

En sus historias y con fondo negro, la hermana de Alex Caniggia expresó: “Me veo obligada a hacer esta historia para los periodistas y portales que nunca se comunicaron conmigo y escriben lo que sea por generar una noticia o click en sus notas y portales”, comenzó diciendo la morocha.

Luego agregó: “Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos”, aclaró.

“Estoy pasando un buen momento en mi trabajo, en el cual no hay camarines. Tanto compañeros, productores y demás compartimos todos juntos un mismo espacio, buena onda y compañerismo. Y con mi pareja Roberto tenemos una relación hace tres años y estamos muy tranquilos y felices”.

“En lo personal, me afecta que inventen sobre mi vida, sin preguntarme. Si bien resguardo mi intimidad, nunca me escondí ni oculté nada. Por eso les aclaro y repito que estoy de novia hace tres años. Les agradecería que no inventen cosas sobre mi vida porque me afecta en lo personal y en lo laboral”, concluyó Charlotte Caniggia.