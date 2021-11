Santi Maratea volvió a la televisión y contó de qué vive

Luego de varios meses lejos de la televisión y enfocado exclusivamente a su labor solidaria, Santiago Maratea visitó “LAM” (El Trece) y mantuvo una extensa charla con Ángel de Brito.

El joven resaltó la importancia de las redes sociales en su vida y aseguró que vive con las ganancias de las marcas que representa lo que le permite ayudar a los que más lo necesitan.

"También me podría haber hecho famoso por saber usar muy bien los bitcoins y usar mi poder de inversión en ayudar a otra gente, pero lo más groso que yo tengo es la cantidad de personas que se suman, lo alto que es mi rating, si lo comparamos con la tele, cuando me pongo a ayudar”, dijo Santi en el comienzo de la entrevista.

Luego agregó: "Cada vez que hago una colecta la cantidad de gente que ve mis historias sube. Es evidente que hay un interés en la gente en ser parte, en pertenecer…Uno puede usar la empatía como motor de productividad. A mí me va mejor y gano más plata porque ayudo a otras personas... Yo vivo del laburo que tengo de siempre y es con las marcas y como influencer. Junto mucha plata", confesó el entrevistado.

"Con las redes yo tengo un negocio armado que camina solo…Me quise meter en temas que abarcaban las marcas para las que laburaba y no podían encargarse en ese momento. He dejado a las empresas que mejor me pagaban pero la fuerza que tiene lo que hago genera mucha más plata que el trabajo que tengo como influencer. Nada funciona tanto cómo esto", dijo.

Para cerrar Maratea comentó sobre su colecta actual y dijo: "Estamos juntando plata para comprar el medicamento más caro del mundo para una nena de Argentina que se llama Madeleine. El medicamento cuesta 200 millones de pesos…Buscamos conseguir un millón de personas que pongan 200 pesos, hasta el momento llevamos recaudado 68 millones".