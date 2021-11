Wanda llamó a la China y le obtuvo una contundente confesión

Si creias que todo había terminado, fue un error. Sucede que se escribe un nuevo capitulo que tiene como protagonista a la China Suarez, Wanda Nara y Mauro Icardi. Lo último que se conoció en boca de la panelista Paula Varela, la empresaria le p llamó por teléfono a la actriz. Lo que más llamó la atención es que en esa charla, le confirmó que hubo un encuentro con el futbolista del PSG en París.

“Es cierto, estuve con tu marido”, fueron las palabras que escuchó Wanda al comunicarse con la China. Al mismo tiempo le negó un encuentro sexual ya que en palabras de la actriz : “Quedate tranquila, porque no llegamos a consumar porque a Mauro no pudo…”.

Por otro lado, Yanina Latorre descubrió quien fue la persona que encubrió al futbolista. Es así como contó que chateó con un petisero quien sería uno de los encubridores del jugador y él le contó toda la verdad de lo que pasó entre el delantero del PSG y la actriz. La panelista de LAM añadió que este hombre le dijo "me contó que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”.

De acuerdo a los datos revelados por Latorre, la crisis matrimonial de la empresaria y el deportista llevó a muchas mujeres a solidarizarse con ella. No así a la China, que no es vista con buenos ojos entre las “botineras”. Esto se debe a que la actriz habría apuntado a varios jugadores de la Selección. Concretamente dijo “Hay cuatro botineras, que no voy a decir los nombres que se comunicaron con Wanda y le mandaron videos íntimos de la China Suárez ".