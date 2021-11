El Tucu López habría engañado a Sabrina Rojas

Luego de blanquear su relación y decir que la mendocina es el amor de su vida, el Tucu López quedó en medio de una encrucijada cuando una joven de Olavarría llamada Candela, viralizó unos chats en donde el novio de Sabrina Rojas le “tiraba buena onda”.

La información llegó de la mano de Estefanía Berardi, panelista del programa de Carmen Barbieri “Mañanísimas” (Ciudad Magazine) quien no dudó en asegurar lo sucedido con el actor.

"Sos muy linda. Miras mucho mis historias, pero no me seguís. Qué mal", habría sido el mensaje del Tucu a la joven.

Luego la periodista comentó: "Ella le responde 'estaba indecisa si ir o no a ver la obra, por eso miraba tus historias'. Le pone 'debés estar acostumbrado a que todas te sigan'. Y el Tucu le contesta 'me llamaste mucho la atención. No te creas que es tan así', y le mandó una foto muy picante".

Con el fin de sumar credibilidad a su información Estefanía aseguró que chequeó la cuenta y efectivamente era del conductor: "Es la cuenta de él. Le pedí que grabe un video de la cuenta del Tucu para confirmarlo", dijo la periodista a la espera de algún comentario del mediático acusado de infiel.