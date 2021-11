Último capítulo de Dr Milagro: quién es el personaje polémico que vuelve

Doctor Milagro llegó al final. Este martes la ficción turca dirá adiós y con esto se va la novela que más éxito alcanzó por la pantalla de Telefe. La cadena ha decidido extender el capítulo de la telenovela dividiéndolo en dos partes, las cuales se transmitirían lunes y martes próximos.

La historia de Ali Vefa, el médico con autismo y síndrome del sabio, tuvo este lunes un promedio de 15 puntos de rating, con picos de 17 puntos. Con ello, le sacó una gran ventaja a su competidor directo en El Trece y dejó un buen piso para el debut de la tercera temporada de "Masterchef Celebrity".

Este martes, a partir de las 21 se verá el último capítulo de la mano de la boda de Ali Vefa y Nazli. Acá los seguidores se verán sorprendidos por la participación de uno de los personajes que abandonó la ficción en la segunda temporada y no se fue muy bien. El ingreso de la figura se dará previo al casamiento y en un clima donde prima la desesperación por la desaparición de Ali Vefa.

El pensamiento común de todos los invitados a la boda es que el novio escapó y mientras todos se muestran preocupados tratan de no reflejárselo a Nazli, para no ponerla mal. En este contexto, se dará la llegada de esta figura que emocionará a la novia y le hará correr más de una lágrima porque nunca pensó que se daría su regreso. Es que ese personaje se despidió de la novela en un clima de discusión y con el pedido de ella de no volver a verlo nunca más.

fuente Pronto