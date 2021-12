La China Suarez tenía novio en España, le cortó y así reaccionó él

La China Suárez rompió el silencio en diálogo con Alejandro Fantino. Fue allí donde aprovechó la oportunidad para dejar bien en claro que no está de novia. Además señaló que no tiene intenciones de construir una relación amorosa.

Concretamente dijo: "Ahora no quiero saber más nada con nadie. Y menos del ambiente. Hago autocrítica, me autoanalizo. Yo no estoy sola: tengo tres hijos y mi vida son ellos. Si elijo tener un hombre al lado es porque me va a sumar, no porque lo necesite".

Lo que más llamó la atención es que previo al escándalo que protagonizó junto a Wanda Nara, la vincularon sentimentalmente con un empresario madrileño del que poco se sabía. En aquella oportunidad salieron a la luz fotografías que comprobaban que habían salido y se registraron intercambios virtuales.

Aunque Armando Mena Navareño parecía haber quedado en el pasado, él generó una reacción que expuso que ella decidió terminar el noviazgo sin comunicárselo. De este modo sus redes sociales, el joven español compartió una fotografía suya y encima insertó un corazoncito roto, una gota de sangre y una bandera de Japón. Muchos referenciaron a que sería a la china ya que su usuario en redes es @sangrejaponesa.