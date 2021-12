Romina Malaspina incendió las redes vestida de negro

Una vez más Romina Malaspina levantó la temperatura en las redes al posar sensual en una fecha especial.

Totalmente de negro, la mediática posó con un mono negro pegado al cuerpo, borcegos y en una actitud ganadora la rubia anunció a sus más de 2.6 millones de seguidores una promo de sus tantos anunciantes.

De inmediato el posteo comenzó a ganar likes y llegaron los mensajes de amor y admiración hacia la ex Gran Hermano: “Nahhhhhhhh me muero 🔥🔥🔥🔥 lo que sos Romi 🔥🔥”, “y a mí que carajos me importa, messi balón de oro”, “TE AMOOOOOOOOOO😍😍”, entre otros.