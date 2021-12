Desde la pileta y en colaless, Natalie Weber se refirió al Wandagate

Desde que se conoció el Wandagate, las mujeres de muchos futbolistas se preocuparon porque sus maridos recibieran algún mensaje de la China Suárez.

Si bien aparecieron algunos rumores de otros mensajes de la ex de benjamín Vicuña a algún jugador de la Selección Nacional, el tema no pudo ser confirmado.

Ahora y en una tarde de interacción con sus seguidores, Natalie Weber no dudó en responder algunas preguntas relacionadas al escándalo que tuvo como protagonista a Mauro Icardi y Wanda Nara.

"Con la mala fama de China, ¿no te da miedo que te robe a tu marido?", le preguntaron los fanáticos a la morocha quien no dudó en responder: "Nadie roba a nadie, es robado quien quiere serlo".

No satisfechos con la respuesta aparecieron nuevas preguntas y la morocha aclaró: "Prefiero fijarme si el mensaje fue contestado. Y después le explicaría personalmente con libreta en mano que está casado hace 12 años, por si no vio las fotos de sus redes o si no lo buscó en Google", cerró convencida.

Desde la pileta y completamente mojada, Natalie no prestó atención y disfrutó de una tarde de sol y reláx.