¿Noviecita? Lali Espósito habría encontrado el amor en España

Luego de comunicar en las redes que prefiere el verano argentino al frío invierno europeo, Lali Espósito se reunió con Marley quien se encuentra en España con su ciclo “Por el Mundo” (Telefé).

Divertidos en la calle, los mediáticos pasearon y realizaron inesperados comentarios sobre la vida de la rubia que se encuentra en ese país rodando una nueva temporada de “Sky Rojo” la serie de Netflix.

El conductor y la cantante eligieron el barrio Chueca, reconocido por sus bares gays. Interesado en la vida íntima de la rubia, Marley preguntó sin filtro si había algún novio en la vida de la joven argentina.

"¡O noviecita, Alejandro! Esa cosa de etiquetar a la gente", retrucó Lali divertida reafirmando su posición a favor del amor libre.

“Este es un barrio muy joven, viene gente de todos lados. Si fuera Buenos Aires, sería como Palermo. Es el barrio gay. Acá encontrás banderas por todos lados…”, comenzó diciendo Espósito a modo de información sobre el lugar elegido para el paseo.

“Acá encontrás mucha libertad”, dijo el conductor a lo que Lali agregó: “Sí, mucha libertad, como debe ser. Es un barrio precioso. Yo vivo acá, al lado”.

Conociendo el bar más antiguo y con más historia, Chicote, donde venían Ava Gardner, Bette Davis, Frank Sinatra entre otros!

Hace algunos meses, en una entrevista con Clarín Lali dijo: "Me veo enamorándome de alguien de mi mismo sexo. Soy muy enamoradiza y, naturalmente, siempre tuve relaciones con hombres, pero nunca diría que no me podría enamorar de una mujer", dijo Lali y cerró diciendo: “Y agregó: "Conozco chicas increíbles de las que me podría enamorar tranquilamente".