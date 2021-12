Fabián Gianola podría ir preso por seis casos de abuso sexual

Fabián Gianola no pasa sus mejores días porque el actor, acusado por dos mujeres, quedó imputado por los delitos de “abuso sexual” y “abuso sexual con acceso carnal”.

Las denuncias, realizadas en 2019 por la locutora Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses hicieron que Gianola fuera llamado a declarar el viernes de esta semana en la instancia indagatoria.

Fue la fiscal de la UFEM Mariela Labozzetta quien pidió se convoque al artista, solicitud a la que el magistrado le dio curso, por los delitos antes mencionados.

Según informó el medio Teleshow la declaración será a través de zoom y se ahondará en la causa de las dos mujeres que lo acusan por seis hechos, cinco de los cuales habrían ocurrido en diferentes ámbitos laborales como una radio y un canal de televisión.

“Se trata de una imputación grave, de una pena muy importante, de cumplimiento efectivo”, dijo Gustavo D’Elía, abogado de Viviana Aguirre quien no dudó en decir que pedirán la detención de Gianola: “No podemos arriesgarnos a que siga en libertad, quizás se escapa de la Justicia”.

También el letrado dijo que hay más mujeres víctimas del hombre que aún no se animan a denunciar por miedo a no ser contratadas por los productores. “Viviana Aguirre y Fernanda Memeses presentaron pruebas y testigos, cuando hablamos con pruebas, no hablamos de lo que podría ser, él va a tener que explicar por qué pasó esto”, agregó el abogado.

“En los términos del artículo 213 apartado a) del Código Procesal Penal de la Nación, solicito que se cite a prestar declaración indagatoria a Fabián Gianola, DNI..., por la presunta comisión de los hechos que a continuación se detallarán”, detalla el pedido firmado por la fiscal con fecha 7 de diciembre.

“Se le atribuye haber abusado sexualmente de Silvia Fernanda Meneses y de Marcela Viviana Aguirre en las circunstancias que a continuación se detallan”, reza el escrito y enumera un total de seis hechos supuestamente ocurridos, cuatro referidos a una de las presuntas víctimas y otras dos de la segunda denunciante.

Tras el relato y la descripción de los hechos denunciados, la fiscal los califica según la ley, especificando: “El hecho identificado como 1 podría hallar encuadre típico en la figura de abuso sexual con acceso carnal, prevista en el art. 119 tercer párrafo del Código Penal, mientras que los hechos 2, 3, 4, 5 y 6 se podrían adecuar a la conducta descripta en el primer párrafo del artículo mencionado”.