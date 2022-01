Condenaron al empleado que fotografió a Maradona dentro del ataúd

Este miércoles se conoció la condena que recibió Diego Molina, el empleado fúnebre que viralizó una foto de Diego Maradona muerto en los preparativos de la casa funeraria.

La Justicia decidió que el hombre deberá realizar tareas comunitarias, donar 10 mil pesos a una fundación que ayuda a chicos con adicciones y pasar cuatro días en una comisaría arrestado.

Consultado por la decisión, Matías Morla comentó: "Con las hermanas de Diego estamos satisfechos por el fallo y cumplimos con la memoria de Diego de que ese hecho salvaje no quede impune”.

Diego Antonio Molina fue condenado por el Juzgado Penal Contravencional y Faltas 14 de la Ciudad por el delito de “profanación de cadáver humano” y mostrar imágenes íntimas. Le dieron el máximo de esta contravención: cuatro días de arresto en suspenso, durante los próximos ocho meses debe fijar residencia, deberá ir a la fiscalía cada vez que lo llamen, 50 horas de tareas comunitarias y donar 10 mil pesos a la Fundación Integra Asociación Civil que es de recuperación de adictos y queda en La Matanza. Las costas del juicio las pagará el acusado.

Además de Molina, Claudio Fernández (49) y su hijo Sebastián son los otros dos acusados que no recibieron sentencia todavía pero que también incurrieron en el mismo delito.

Si bien los abogados de los empleados pidieron la nulidad del juicio, la Cámara rechazó la petición en una primera instancia, por lo que en breve serán también sentenciados a la misma pena.

“No hay pena suficiente para la aberración que hicieron estos salvajes pero tanto yo, como las hermanas de Diego, estamos satisfechos de haber logrado que ese hecho no termine impune. Tal como le prometí a la memoria de mi amigo y a sus hermanas llevamos esta causa hasta el final y ahora vamos estar atentos a que se cumpla con las tareas y con la donación a la Fundación que ayuda a los chicos que tienen problemas de adicciones”, dijo Matías Morla y agregó: “Esperamos pronto se resuelva el recurso presentados por los otros dos imputados y que terminen con la misma pena”.

Luego de conocidas la viralización de las imágenes de Maradona muerto, el jefe de servicio de la funeraria Pinier perdió su empleo en cuanto la imagen tomó estado público. Por otro lado, el empleado del servicio fúnebre se fotografió con el cuerpo desnudo y sin vida de Diego Maradona situación aún peor.

Las fotos del astro del fútbol sin vida llegaron hasta las primeras planas de diarios internacionales, como el New York Post que bajo el título Funeral worker apologizes for selfie with Diego Maradona’s body (Trabajador de funeraria se disculpa por selfie con cuerpo de Diego Maradona), exhibió las imágenes en las que está Diego Molina sin tapar el rostro del astro, junto con declaraciones que Fernández realizó explicando su versión de los hechos.